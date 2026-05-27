Узбекистан и Германия планируют запуск новых инвестпроектов

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Узбекистан и Германия планируют ускорить практическую реализацию новых совместных инвестиционных инициатив и технологических проектов.

Как сообщает Trend со ссылкой Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана данные планы были согласованы в ходе рабочей встречи между министром инвестиций Лазизом Кудратовым и послом Германии в Узбекистане Манфредом Хутерером.

В рамках обновленной дорожной карты взаимодействия стороны планируют перевести в плоскость практических проектов договоренности, достигнутые в ходе Германо-Узбекского делового совета и форума «День немецкой экономики в Узбекистане», прошедших 18 мая.

Министерство планирует задействовать новые регуляторные механизмы содействия 233 предприятиям с немецким капиталом, уже работающим в республике. Эти меры призваны закрепить динамику торгово-экономических связей, объем которых по итогам 2025 года вырос на 13,2 процента, достигнув 1,4 миллиарда долларов США.

Кроме того, Ташкент и Берлин планируют использовать предстоящие двусторонние встречи на высшем уровне в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума для заключения долгосрочных контрактов в промышленном и инфраструктурном секторах.