В Кыргызстане завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

БИШКЕК / Trend/ — В Кыргызстане в 20:00 по местному времени завершилось голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), все избирательные участки на территории страны официально закрыты.

Вне страны голосование также проходит поэтапно с учетом часовых поясов. По информации МИД КР, к 20:00 по бишкекскому времени голосование завершилось на 22 зарубежных участках, расположенных в Японии, Южной Корее, Китае и ряде городов России.

Одновременно за пределами Кыргызстана продолжается голосование на 77 участках, открытых в России, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании, Венгрии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Франции и других странах. Их работа завершится в соответствии с местным временем.

По данным ЦИК, по состоянию на 19:00 явка составила 1,473,264 избирателя, что соответствует 34,31% от общего числа граждан, включенных в контрольный список. Всего в списке значатся 4,294,243 избирателя.

Голосование проходило в течение дня 30 ноября. В выборах участвовали 460 кандидатов. Территория страны разделена на 30 округов, и в каждом из них избиратели выбирают трех депутатов - всего будет избрано 90 членов парламента.