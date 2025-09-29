Кыргызстан и Беларусь обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - Председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев провёл двусторонние переговоры с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, сообщили в Кабинете министров Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, во время встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы кыргызско-белорусской повестки.

Касымалиев выразил благодарность за гостеприимство и тёплый приём, подчеркнув, что народы Кыргызстана и Беларуси связывают вековые узы дружбы, общее историческое прошлое и тесные культурно-гуманитарные связи.

«Кыргызстан и Беларусь всегда были надежными партнерами, и сегодня мы готовы вывести наше взаимодействие на новый, более высокий уровень», - заявил он.

В свою очередь, Александр Турчин отметил, что официальный визит Адылбека Касымалиева станет стимулом для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и позволит обсудить широкий круг актуальных вопросов.

Главы правительств также обменялись мнениями о текущем состоянии кыргызско-белорусского взаимодействия и подтвердили готовность к его укреплению по перспективным направлениям.