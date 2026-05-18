Раскрыты объемы финансирования Parsian Bank в Иране за прошедший год

БАКУ/ Trend/ - В прошедшем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) банк Parsian профинансировал ряд важных проектов, включая разработку иранских нефтяных месторождений совместно с другими странами, строительство нефтехимических предприятий, солнечных электростанций, развитие медной промышленности и жилищного строительства.



Как сообщает Trend, информацию об этом распространил банк Parsian.

Согласно информации, в прошлом иранском году Parsian Bank профинансировал различные отрасли на сумму 1,08 миллионов долларов США, 127 миллионов евро и 230 триллионов риалов (примерно 174 миллионов долларов).

Сообщается, что промышленному и горнодобывающему сектору банк выдал кредиты на сумму 1,08 квадриллиона риалов (около 817 миллионов долларов). По сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 — 20 марта 2025) объем выданных кредитов увеличился на 95%.

В сфере услуг банк предоставил кредиты на сумму 900 триллионов риалов (примерно 680 миллионов долларов), что на 69% больше по сравнению с предыдущим годом.

В торговом секторе объем кредитования составил 361 триллионов риалов (около 273 миллионов долларов), увеличившись на 35%.

В сельскохозяйственном секторе банк выдал кредиты на сумму 57 триллионов риалов (примерно 43 миллионов долларов), что на 319% превышает показатель предыдущего года.

Отметим, что Parsian Bank был основан в 2001 году. В настоящее время банк располагает 351 филиалом по всему Ирану. Сообщается, что капитал банка составляет 240 триллионов риалов (около 181 миллиона долларов).