В Казахстане определена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год

АСТАНА /Trend/ - В целях защиты национального рынка труда министерство ежегодно формирует и распределяет квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан с учётом потребностей работодателей, передает Trend.

Согласно информации, на 2026 год квота на привлечение иностранной рабочей силы распределяется по четырём категориям. Так, по первой категории — руководители и их заместители — предусмотрено 726 разрешений, по второй категории — руководители структурных подразделений — 3 402 разрешения.

Наибольшее количество разрешений приходится на третью категорию (специалисты) и четвёртую категорию (квалифицированные рабочие) — 5 893 и 3 131 соответственно. Дополнительно для выполнения сезонных работ допускается привлечение до 4 994 иностранных работников.

Кроме того, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена на уровне 2,9 процента от общей численности рабочей силы в стране.