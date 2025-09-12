Развитие Среднего коридора способствует укреплению суверенных рейтингов – Moody’s

БАКУ/Trend/ - Растущее значение Среднего коридора способствует улучшению кредитных показателей ряда стран, передаёт Trend со ссылкой на Moody’s.

Как отмечается в отчете рейтингового агентства, экономические перспективы Азербайджана, Казахстана и Грузии - трёх ключевых экономик коридора - укрепились, что выражается в ускорении роста реального ВВП, стимулируемого транспортно-логистическим сектором.

«Рост инвестиций в инфраструктуру также положительно влияет на экономику в целом, стимулируя строительную активность и занятость. В обрабатывающей промышленности отмечается привлечение иностранных инвестиций как в производство локомотивов, так и в более высокотехнологичные отрасли — автомобилестроение, фармацевтику и пищевую промышленность, ориентированные как на внутренний рынок, так и на экспорт. Усилия по повышению экологичности коридора за счёт электрификации железных дорог и интеграции возобновляемых источников энергии стимулировали инвестиции в «зелёную» энергетику, учитывая солнечный потенциал региона и ветровой потенциал Каспийского моря», - говорится в последнем отчёте рейтингового агентства.

По мнению экспертов Moody’s, такие инвестиции способствуют диверсификации экономики, особенно в Азербайджане, где она в значительной степени зависит от углеводородов, и в меньшей мере — в Казахстане, повышая устойчивость этих стран к колебаниям цен на нефть: «Рост реального ВВП в ненефтяном секторе в последние годы остаётся устойчивым, компенсируя снижение добычи в нефтегазовой отрасли».

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.