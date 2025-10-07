Хроника Победы (07.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу “Euronews” (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

7 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews.

Trend предлагает вниманию данное интервью.

-Сейчас на связи с нами Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Благодарю за то, что уделили время. Есть сильное и постоянное давление международной общественности в связи с достижением прекращения огня и деэскалации напряженности. Бои продолжаются и даже становятся еще более ожесточенными. Какова сейчас ваша цель в конфликте?

-Прекращение огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке. Это должно быть обоюдным решением, и оно должно выполняться на месте. Как вам известно, 27 сентября Армения напала на нас, на наши военные позиции, гражданских лиц, нанесла ущерб инфраструктуре. На сегодняшний день в результате атак Армении, в том числе атак с использованием баллистических ракет и кассетных бомб, погибли 30 наших гражданских лиц.

Наше контрнаступление было успешным. Нам удалось освободить часть оккупированных территорий. Наша основная цель заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Армения должна предоставить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий, который будет утвержден сопредседателями Минской группы, являющимися странами-посредниками. Считаю, что после этого должна быть предпринята попытка достижения прекращения огня.

-Указанные Вами страны неоднократно призывали к прекращению огня. Почему этого не происходит? Почему Вы не прилагаете усилий для того, чтобы это произошло немедленно?

-Потому, что мы неоднократно подвергались нападению. За последние три месяца на Азербайджан было совершено три нападения. Первое произошло в июле на армяно-азербайджанской границе, далеко от Нагорно-Карабахского региона. Армения преследовала цель оккупировать новые территории Азербайджана. Это им не удалось. Наша армия нанесла им поражение. Затем 23 августа они заслали диверсионную группу для совершения террористических актов против наших гражданских лиц и военнослужащих. Это им тоже не удалось, так как главарь диверсионной группы был задержан и в настоящее время дает показания о том, что я сейчас говорю. В конце сентября они перешли в широкомасштабное наступление на наши села и города. Могу вам сказать, что до сегодняшнего дня полностью разрушены или пострадали 900 домов, есть много погибших и раненых среди гражданских лиц. Теперь, когда Армения столкнулась с горьким поражением, они умоляют о прекращении огня. Они сами нарушили прекращение огня, игнорируют резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских войск. Они хотят сохранить статус-кво неизменным. Сопредседатели Минской группы – США, Россия и Франция, их президенты неоднократно заявляли о неприемлемости статус-кво. Армения проигнорировала это, а сейчас Азербайджан сам меняет статус-кво, и думаю, что это станет важным шагом в направлении скорейшего урегулирования конфликта.

-Господин Президент, в этом конфликте убиты гражданские лица с обеих сторон. Как Вы сочетаете это с вашими целями?

-Конечно, мы сожалеем, что погибают гражданские лица. Безусловно, не мы совершили эту атаку, ее источником были не мы. Потому что это было первое, что они сделали утром 27 сентября. Они напали на наши города и села, и нам пришлось ответить. Однако наш ответ в основном и прежде всего был нацелен на их военные позиции, танки и вооружения. В интернете можно увидеть наши действия на поле боя. Наши дроны и другие устройства уничтожают на оккупированных территориях только военные цели. К сожалению, Армения использует гражданских лиц для того, чтобы было больше людей на местах, потому что у них очень плохая демографическая ситуация. У нас есть видеокадры, из которых видно, что рядом с вооружением находятся гражданские лица, и, конечно, если они там находятся …

-Прошу прощения за то, что перебиваю, господин Президент. Армения может сказать, что с их стороны тоже были убиты гражданские лица, и они могут поспорить, почему это насилие вновь разгорелось 27 сентября. Разрешите напомнить обещание, данное Вашим министром иностранных дел в прошлом году. Он сказал, что важно принять конкретные меры для подготовки народов к миру. Сегодня мы видим совершенно обратное. Как вы стараетесь ограничить страдания гражданских лиц?

-Знаете, мы не несем ответственности за начало войны. Как я уже сказал, мы подверглись физическому нападению армянской армии, находящейся на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, нынешний режим в Армении сделал все возможное для срыва переговорного процесса. Ровно год назад премьер-министр Армении заявил на акции, проведенной на оккупированной территории Азербайджана, что "Карабах – это Армения". Это заявление фактически уничтожило переговорный процесс, потому что находящиеся на столе переговоров принципы, являющиеся основой для урегулирования конфликта, требуют возвращения оккупированных территорий Азербайджану. Когда премьер-министр Армении говорит, что Азербайджану не будет возвращен ни один сантиметр земли, что "Карабах – это Армения", когда они организуют расселение иностранцев на оккупированных территориях, что считается грубым нарушением Женевской конвенции, то уничтожают переговорный процесс. Затем, чтобы обвинить нас в этом, они трижды совершили нападение на нас – в июле, августе и сентябре. Когда мы нанесли им поражение на поле боя, они стали звонить всем и умолять, чтобы остановить Азербайджан. Мы хотим остановиться, но мы хотим прекращения оккупации. Поэтому основной месседж в адрес Армении должен заключаться в том, что мы находимся не на армянской, а на своей земле. На протяжении 27 лет наша земля…

-Армения скажет, что Турция оказывает здесь серьезное влияние, в том числе оснащает вас в таких вопросах, как военная помощь. Можете ли вы сказать, в какой степени Турция оказывает влияние на вашу страну в данном конфликте и ускоряет ваши действия?

-Это абсолютно неверная информация. Турция для нас - сильный союзник, партнер и братская страна. Конечно, их заявления выражают их позицию, и мы признательны правительству Турции, Президенту Турции и турецкому народу за эту поддержку. Однако Турция ни в какой другой форме не вовлечена в данный конфликт. Распространяя подобные фейковые новости в медиа, Армения пытается принизить способности Азербайджанской армии. Мы сражаемся сами. Да, мы приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения является не Турция. Об этом, наверное, известно всем. Так что факт приобретения нами современного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого. Потому что Армения получает вооружение бесплатно. Мы платим за него, а Армения получает бесплатно. Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме.

-Мы продолжаем говорить здесь о вооружении и боях. Дипломатия пока еще остается для Вас путем выбора? Могли бы Вы встретиться с премьер-министром Армении и провести переговоры, чтобы найти иной путь выхода из конфликта?

-Могу вам сказать, что в период президентства провел, возможно, десятки переговоров с двумя бывшими президентами и нынешним премьер-министром Армении. В ходе предыдущих дебатов мы добились основательных подвижек за столом переговоров. Мы разработали нынешние принципы для разрешения конфликта. Мы были конструктивны. Переговоры продолжались с 1992 года. Представляете? Можно сказать, в течение 30 лет мы жили надеждами. Посредники говорили нам: "подождите немного, со стороны Армении должен быть более конструктивный подход". Однако два года назад этот премьер-министр, придя к власти в результате государственного переворота, полностью уничтожил переговорный процесс. Я неоднократно встречался с ним. Но эти встречи были совершенно бессмысленными. Он сказал мне, что территории не будут возвращены, говорил, что они должны быть присоединены к Армении. Таким образом, это были совершенно неприемлемые для меня требования, они были неприемлемы и для посредников. Правительство Армении должно изменить свою позицию, отказаться от максималистской позиции. Надо прекратить говорить "Карабах – это Армения", потому что это неправда, это нарушает переговорный процесс и, конечно, задерживает нас. Кстати, завтра наш министр иностранных дел будет в Женеве для встречи с послами Минской группы. Насколько я знаю, министр иностранных дел Армении должен был отправиться туда в начале месяца, но он проигнорировал это. Его там нет. Наш министр иностранных дел находится там. Это демонстрирует кто желает вести переговоры, а кто просто хочет обвинить Азербайджан.

-Президент Ильхам Алиев, благодарю Вас за то, что присоединились к нам в специальном выпуске Euronews. Большое спасибо за то, что уделили нам время.

-Благодарю.