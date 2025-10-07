Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 октября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 октября.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9886 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 российских рублей - 2,0473 маната.
|
Код
|
Курс
|
USD
|
1.7
|
EUR
|
1.9886
|
AUD
|
1.1239
|
BYN
|
0.5592
|
BGN
|
1.0168
|
AED
|
0.4628
|
KRW
|
0.1206
|
CZK
|
0.0818
|
CNY
|
0.2387
|
DKK
|
0.2664
|
GEL
|
0.6265
|
HKD
|
0.2184
|
INR
|
0.0192
|
GBP
|
2.2898
|
SEK
|
0.1811
|
CHF
|
2.1366
|
ILS
|
0.5187
|
CAD
|
1.2188
|
KWD
|
5.5529
|
KZT
|
0.3127
|
QAR
|
0.4664
|
KGS
|
0.0194
|
HUF
|
0.5118
|
MDL
|
0.1019
|
NOK
|
0.1713
|
UZS
|
0.0141
|
PKR
|
0.6043
|
PLN
|
0.4675
|
RON
|
0.3906
|
RUB
|
2.0473
|
RSD
|
0.017
|
SGD
|
1.3166
|
SAR
|
0.4533
|
XDR
|
2.3221
|
TRY
|
0.0408
|
TMT
|
0.4857
|
UAH
|
0.0412
|
JPY
|
1.13
|
NZD
|
0.9904