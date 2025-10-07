Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 октября

Экономика Материалы 7 октября 2025 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 октября

Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 октября.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9886 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 российских рублей - 2,0473 маната.

Код

Курс

USD

1.7

EUR

1.9886

AUD

1.1239

BYN

0.5592

BGN

1.0168

AED

0.4628

KRW

0.1206

CZK

0.0818

CNY

0.2387

DKK

0.2664

GEL

0.6265

HKD

0.2184

INR

0.0192

GBP

2.2898

SEK

0.1811

CHF

2.1366

ILS

0.5187

CAD

1.2188

KWD

5.5529

KZT

0.3127

QAR

0.4664

KGS

0.0194

HUF

0.5118

MDL

0.1019

NOK

0.1713

UZS

0.0141

PKR

0.6043

PLN

0.4675

RON

0.3906

RUB

2.0473

RSD

0.017

SGD

1.3166

SAR

0.4533

XDR

2.3221

TRY

0.0408

TMT

0.4857

UAH

0.0412

JPY

1.13

NZD

0.9904
