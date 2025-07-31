Экспорт Ирана в Туркменистан за три месяца вырос более чем на 13%

БАКУ/ Trend/ - Ненефтяной экспорт Ирана в Туркменистан за первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) увеличился на 13,2% в стоимостном выражении и на 5,22% в объемном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Таможенной администрации Ирана.

Согласно информации, за отчетный период Иран экспортировал в Туркменистан около 364 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму примерно 125 миллионов долларов США. В аналогичном периоде прошлого года объём экспорта составлял 346 тысяч тонн на сумму 110 миллионов долларов.

Экспортируемая продукция включала сельскохозяйственные и продовольственные товары, промышленные изделия, трансформаторы, водяные кондиционеры, нефтехимическую продукцию и другие категории.

Тем не менее, общий товарооборот между Ираном и Туркменистаном за указанные три месяца составил 365 тысяч тонн на сумму около 127 миллионов долларов, что на 9,5% меньше в денежном и на 4,5% меньше в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В целом, по данным Таможенного управления Ирана, за три месяца текущего года страна экспортировала 34,5 миллиона тонн ненефтяных товаров на сумму около 11,7 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 14,4% меньше в стоимостном выражении и на 9,3% — в объемном.