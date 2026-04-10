TANAP запустил цифровую платформу для мониторинга выбросов и усиления устойчивости

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансанатолийского трубопровода (TANAP) внедрил новую цифровую платформу, предназначенную для мониторинга выбросов парниковых газов и совершенствования системы управления устойчивым развитием, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум.

Проект реализован в рамках более широкой экологической и цифровой стратегии компании.

В TANAP заявили, что компания не только транспортирует энергоресурсы, но и «цифровизирует будущее» с помощью локально разработанного программного решения, адаптированного под операционные потребности.

Новая система позволяет в режиме реального времени отслеживать и анализировать выбросы в соответствии с целями устойчивого развития компании. Особое внимание уделено соответствию международным стандартам, а также усиленным требованиям к кибербезопасности.

Платформа также обеспечивает прозрачную обработку больших массивов данных, что способствует приведению отчётности TANAP по устойчивому развитию в соответствие с глобальными бенчмарками и стандартами.

Кроме того, внедрение системы, как ожидается, повысит эффективность внутренних процессов, связанных с экологической и ESG-отчётностью.

Проект имеет стратегическое значение для оператора, который продолжит инвестировать в инновации и экологическую ответственность, подчеркнули в консорциуме.

Отметим, что TANAP является крупнейшим участком Южного газового коридора и обеспечивает транспортировку газа, добываемого в рамках второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» до западных границ Турции.

Общая проектная мощность TANAP составляет 16 млрд кубометров газа в год, из которых около 6 млрд поставляется в Турцию, а остальной объём направляется в Европу по Трансадриатическому трубопроводу.