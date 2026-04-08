Назван общий объем поставленного в Сербию азербайджанского газа

БАКУ /Trend/ - На сегодня объем поставок природного газа из Азербайджана в Сербию достиг 444,6 миллиона кубометров.

Как сообщает Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

"На встрече с министром горной промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович были обсуждены основные направления энергетического сотрудничества в рамках укрепления стратегического партнерства между двумя странами, такие как производство природного газа и электроэнергии, Зеленый энергетический коридор, энергоэффективность и теплопоставки. На сегодня из Азербайджана в Сербию было экспортировано в целом 444,6 миллиона кубометров газа", - говорится в информации.

Отметим, что, согласно данным Государственного комитета по статистике, только в январе этого года из Азербайджана в Сербию было экспортировано 34,7 млн кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 13,2 млн долларов США. По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 3,5 млн долларов, или на 20,8% в стоимостном выражении, а по объёму — на 73 тыс. кубометров, или на 0,2%.

Кроме того, в экономику Азербайджана были осуществлены значительные инвестиции со стороны Сербии. Так, согласно данным Центрального банка Азербайджана, в 2025 году объём прямых инвестиций Сербии в Азербайджан составил 6,490 млн долларов США. Это на 6,271 млн долларов, или в 29,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.

В отчётном году доля инвестиций, поступивших из Сербии, в общем объёме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,1%.