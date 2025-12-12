Обсуждено укрепление сотрудничества в энергетическом секторе между Азербайджаном и США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обсуждено укрепление сотрудничества в энергетическом секторе между Азербайджаном и США.

Как сообщили Trend в Министерстве энергетики Азербайджана, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречи с представителями Палаты представителей Конгресса и Торгово-промышленной палаты в рамках своего визита в США.

Было отмечено, что в ходе встреч с заместителем председателя подкомитета по энергетике Палаты представителей Конгресса США Майклом Клаудом и республиканцем, членом Подкомитета по энергетике, водоснабжению и связанным учреждениям Палаты представителей Дэном Ньюхаузом обсуждались перспективы развития успешного энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами на новом этапе.

Был рассмотрен продолжающийся вклад таких проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, в обеспечение регионального энергоснабжения. В частности, была отмечена решающая роль Президента США Дональда Трампа в реализации Трансадриатического трубопровода. Подчеркнуто, что на фоне нынешней политики Президента США, направленной на восстановление мира в регионе, «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», а также Меморандум о взаимопонимании по подготовке Хартии стратегического партнерства открывают новые возможности для нашего энергетического партнерства. Региональные энергетические связи являются важными компонентами отношений стратегического партнерства, и в этой связи была рассмотрена важность проектов, которые обеспечат потоки электроэнергии между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой.

Кроме того была подчеркнута важность укрепления диалога и сотрудничества в энергетическом секторе с администрацией США в контексте новых реалий и возможностей.

Расширение энергетических связей также обсуждалось на встрече с вице-президентом Торговой палаты США Дженнифер Миел и ведущими энергетическими компаниями, являющимися членами Палаты. Было отмечено, что видение Президента Ильхама Алиева заключается в сохранении и укреплении активной роли Азербайджана на международном энергетическом рынке не только в области углеводородов, но и в сферах электроэнергии, возобновляемой энергетики и водорода. Наши дружеские и тесные отношения с США создают большие возможности для расширения партнерства в этих областях.

Торгово-промышленная палата высоко оценила вклад Азербайджана в глобальную энергетическую повестку дня и усилия в области «зеленой» энергетики, а также выразила намерение и дальше развивать сотрудничество с нашей страной. С этой целью было отмечено, что делегация Палаты посетит Азербайджан в феврале следующего года, и одним из главных приоритетных направлений станет сотрудничество в энергетической сфере.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!