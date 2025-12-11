Kapital Bank продолжает обучающие мероприятия по кибербезопасности

В рамках кампании «Остановись, подумай, уточни» Kapital Bank продолжает проводить просветительские тренинги по вопросам кибермошенничества. После посещения вузов города Гянджа представители банка на этот раз стали гостями Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

Тренинг, организованный для академического состава университета, открыл проректор АГПУ по социальным и гуманитарным вопросам, профессор Фикрет Рзаев. В своей речи он подчеркнул актуальность вопросов безопасности в цифровой среде и отметил, что подобные инициативы играют важную роль в повышении информированности сотрудников.

Затем руководитель отдела расследования мошенничества и цифровых операций Kapital Bank Насиб Сулейманов рассказал о наиболее распространённых формах кибермошенничества и обратил внимание на ключевые моменты, требующие осторожности при повседневных операциях. Заместитель директора Департамента безопасности Kapital Bank Эмиль Гасымов проинформировал участников о росте числа мошеннических случаев в последнее время, рисках, с которыми сталкиваются пользователи, а также о превентивных мерах безопасности, реализуемых Kapital Bank.

В завершение мероприятия прошла интерактивная сессия вопросов и ответов, в ходе которой представители банка подробно ответили на все интересующие участников вопросы.

Отметим, что наряду с мерами безопасности, реализуемыми финансовыми учреждениями, каждому крайне важно быть внимательным к кибермошенничеству, защищать свои личные счета и не передавать свои персональные данные или банковские карты другим лицам. Указанные на карте 16-значный PAN-номер, 3-значный CVV-код на её оборотной стороне, а также одноразовый 4-значный OTP-код, отправляемый на мобильный номер владельца, принадлежат исключительно держателю карты и не должны никому сообщаться. Важно помнить, что ни один сотрудник банка не будет звонить клиенту с аккаунта в социальной сети или с иностранного номера. Проверить, действительно ли звонящий представляет себя сотрудником Kapital Bank, очень просто. Клиент может попросить абонента отправить подтверждающее сообщение, удостоверяющее его личность как работника банка. Если звонящий действительно является сотрудником, в мобильном приложении Birbank клиент получит соответствующее уведомление. В уведомлении говорится: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее вам банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за доверие».

