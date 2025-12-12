Казахстан выступает за реформацию системы ООН - Токаев

АСТАНА/Trend/ - Казахстан выступает за реформацию системы Организации Объединенных Наций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

"Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генассамблеи мною было предложено создать группу единомышленников для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН. В то же время крайне важно, чтобы все крупные державы проявили политическую волю, призвали государства-члены ООН приступить к масштабному диалогу проявить стратегическую сдержанность, готовность к достижению непростых компромиссов", - отметил Президент.

По словам главы государства, Казахстан поддерживает инициативу относительно создания университета ООН мира и нейтралитета.

"Справедливый и устойчивый миропорядок станут реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войне, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества", - сказал Токаев.