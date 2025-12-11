В Ханкенди завершился шахматный турнир (ФОТО)

ХАНКЕНДИ/ Trend/ -11 декабря в Ханкенди состоялось закрытие 11-го Мемориала Вугара Гашимова, посвященного памяти известного шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в турнире, организованном 9 декабря Фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана, вели борьбу 6 шахматистов - Ян Непомнящий (ФИДЕ), Амин Табатабаи (Иран), Владимир Федосеев (Словения), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы. В итоге победу одержал Ян Непомнящий. Кубок победителя вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Другие награды владельцам вручил заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов и президентом Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Отметим, что Мемориал Вугара Гашимова впервые был проведен в 2014 году. С 2023 года турнир получил статус отборочного этапа чемпионата мира ФИДЕ.