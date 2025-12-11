Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в следующем году

БАКУ /Trend/ - Решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2026 год.

Об этом Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

В нормах рабочего времени на 2026 год отмечается, что в соответствии с Трудовым кодексом и постановлением Кабинета министров от 2 декабря 2025 года № 362 "Об установлении праздничных дней на Новруз, Рамазан и Гурбан на 2026 год" в 2026 году следующие дни считаются нерабочими днями:

1, 2 января – Новый год;

20 Января – День всенародной скорби;

8 Марта - Женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;

20, 21 марта - праздник Рамазан;

9 мая - День Победы над фашизмом;

27, 28 мая - праздник Гурбан;

28 мая - День независимости;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

8 ноября – День Победы;

9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики;

31 Декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлением Кабинета министров, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11, 29 мая, 10 ноября, а при шестидневной рабочей неделе - 25, 26 марта, 29 мая и 10 ноября являются выходными днями.

Утвержденные нормы рабочего времени и производственный календарь размещены в подразделе "Производственные календари" официального сайта министерства труда и социальной защиты населения (https://sosial.gov.az/az/faydali/istehsalat-teqvimi) .

