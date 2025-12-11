Как в Баку, вопреки устоявшимся традициям, любовь победила запреты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся показ спектакля "Аршин мал алан" театра-студии "Гюнай", действующей при Бакинском детско-юношеском театре. Показ прошёл в рамках культурного проекта "Театр в музее", сообщает Trend Life.

Бессмертное произведение великого Узеира Гаджибейли было представлено в версии, сохраняющей основные мотивы азербайджанской классической музыкальной комедии. Постановка, осуществлённая создателем, художественным руководителем и главным режиссером режиссёром детского театра "Гюнай" Ларисой Тарусовой, прошла при участии учащихся различных бакинских школ и молодых актёров, что придало спектаклю особую свежесть и искренность.

Сюжет комедии "Аршин мал алан" разворачивается вокруг молодого купца Аскера, который, вопреки традициям, мечтает жениться по любви. В те времена девушкам запрещалось показывать лицо посторонним, а мужчины не могли увидеть свою будущую супругу до свадьбы. Поэтому невесту выбирали родители. Чтобы обойти условности, Аскер решается на хитрость: переодевшись уличным торговцем тканей – "аршин мал алан", он начинает обходить дома, надеясь увидеть свою будущую избранницу. Судьба приводит его в дом красавицы Гюльчохры, которая мечтает о взаимной любви так же искренне, как и он. Но путь к счастью оказывается непростым: недоразумения, скрытые чувства, страх нарушить традиции, воля вдовствующих родителей и подозрения слуг создают цепочку комичных и драматичных ситуаций. Однако правда всё же раскрывается, преграды исчезают, и история завершается светлым, радостным союзом Аскера и Гюльчохры. И не только их, а их овдовевших родителей, и даже слуг.

Проект "Театр в музее" продолжает объединять театральное искусство и музейное пространство, создавая для зрителей атмосферу живого культурного общения.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!