Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане будут созданы техкомитеты в области судебной экспертизы

Общество Материалы 11 декабря 2025 15:09 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будут приняты необходимые меры для создания технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в "Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026 ─ 2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Планируется разработка проектов Положения, структуры и бизнес-плана технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы, обращение в Национальное агентство по стандартизации с целью создания технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы, создание технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы, и тем самым повышение качества экспертных заключений.

Лента

Лента новостей

Читать все новости