БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовал прием работ на творческую выставку "Изобразительное искусство на бумаге". Проект направлен на сохранение традиций классического азербайджанского изобразительного искусства, демонстрацию зрителю художественного воображения и эстетического взгляда, а также повышение общественного интереса к произведениям, выполненным на бумаге, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра искусств "Хатаи".

Организаторами выставки выступают Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Международная акварельная галерея "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи"..

Поддержку проекту оказывают Министерство культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Азербайджанский университет культуры и искусств, Азербайджанская государственная академия художеств, Исполнительная власть Хатаинского района, Азербайджанское представительство Международного общества акварели и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

На выставку принимаются графические работы, миниатюры, акварели и эскизы, выполненные на бумаге.

Крайний срок подачи заявок - 5 марта 2026 года. Работы можно отправлять на электронный адрес [email protected].

Анкета участника должна включать:

Фото произведения

Название работы

Размер и техника

Год рождения

Контактную информацию

Фамилию и имя автора

Максимальный размер работ - 35×55 см. Тематика свободная. Возраст участников - от 18 лет и старше. Каждый автор может подать до трёх работ. Из них будут отобраны 100 произведений для экспонирования. После завершения выставки работы возвращаются авторам. Также будет подготовлен онлайн-каталог.

В рамках проекта предусмотрены награды по следующим номинациям:

Лучшая работа в национальном стиле

Лучшая классическая работа

Лучшая миниатюра

Лучший эскиз

Лучшая графика

Лучшая акварель

Лучшая иллюстрация

Лучшая современная работа

Участникам, чьи произведения будут представлены на выставке, вручат сертификаты.

Дополнительная информация: 051-310-74-01 (тел./WhatsApp).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

