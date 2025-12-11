Пашинян поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение о разблокировке транзита для грузов, направляемых в Армению через территорию Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Никол Пашинян сказал в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве.

«Происходящие в регионе положительные изменения открывают новые возможности для углубления экономического сотрудничества, а разблокировка региональных коммуникаций может стать важным фактором расширения региональных связей и укрепления экономической устойчивости для всех стран большого региона. В этой связи хочу поприветствовать решение Президента Азербайджанской Республики по разблокировке транзита для грузов, направляемых в Армению через территорию Азербайджана. Это одно из значимых достижений в рамках установления мира и стабильности в нашем регионе», — отметил премьер-министр.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.