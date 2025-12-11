A-Qroup выплатила свыше 49 000 манат за лечение

Страховые выплаты являются одним из важнейших индикаторов качества работы любой страховой компании.

A-Qroup борется за жизнь застрахованного клиента с онкологическим заболеванием с метастазами. За время лечения A-Qroup уже выплатила свыше 49 000 AZN внутри страны. Страховая компания производит выплаты поэтапно по мере прохождения лечения. Именно оказание финансовой поддержки своим Застрахованным является приоритетом СК A-Qroup.

Впереди еще месяцы лечения. Мы все верим и надеемся, что все завершится благополучно!

Хотим напомнить, что страховая компания A-Qroup уже 30 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.