Свыше 100 студентов проходят специализацию в Национальном центре ИИ Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Свыше 100 студентов проходят специализацию в Национальном центре искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель проекта Национального центра искусственного интеллекта Ибрагим Сулейманов в ходе мероприятия под названием "Информирование представителей медиа о стандартах искусственного интеллекта", состоявшемся сегодня в Академии искусственного интеллекта.

По его словам, за короткий период времени в Национальном центре запущено три проекта. Кроме того в этой области сформировалось более 3 тысяч участников сообщества:

"В настоящее время подготовлено более 15 специалистов в области искусственного интеллекта, а свыше 100 студентов проходят специализацию в этой области".

В заключение он добавил, что целью Национального центра искусственного интеллекта является формирование человеческого капитала в области ИИ в стране, а также обеспечение развития и реализации проектов в этой сфере.

