S&P назвало прогноз по ВВП Азербайджана на 2025-2028 годы

БАКУ/Trend/ - Агентство S&P Global Ratings опубликовало экономический прогноз по Азербайджану, предполагающий устойчивый рост как номинального ВВП, так и ВВП на душу населения в течение ближайших четырех лет, сообщает Trend.

Согласно прогнозу, номинальный ВВП Азербайджана вырастет с 76,7 млрд долларов США в 2025 году до 89,6 млрд долларов к 2028 году. Для сравнения: номинальный ВВП страны в 2024 году составлял 74,3 млрд долларов.

ВВП на душу населения прогнозируется на уровне 7 500 долларов в 2025 году и 8 600 долларов к 2028 году, по сравнению с 7 300 долларов в 2024 году.

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 1,8% в 2025 году, 1,7% в 2026 году, 2% в 2027 году и 2,1% в 2028 году, после 4,1% в 2024 году.

"Экономическая активность во втором полугодии увеличилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года мы ожидаем, что реальный рост ВВП замедлится до 1,8% с 4,1% в 2024 году. За первые десять месяцев года добыча нефти сократилась на 4,6% — до около 556 000 баррелей в сутки (б/с), что примерно на 27 000 б/с меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча природного газа выросла на 1,7% — до примерно 849 000 б/с в нефтяном эквиваленте, прирост составил всего около 14 000 б/с (в н.э.), что подчёркивает: умеренный рост газодобычи не компенсирует более резкое снижение добычи нефти. В результате совокупная активность в нефтегазовом секторе остается отрицательной", - отмечается в отчете.