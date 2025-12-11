Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения (ФОТО)

Политика Материалы 11 декабря 2025 21:50 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 11 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев посетили Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения.

Как сообщает Trend, в ходе посещения состоялось ознакомление с деятельностью учреждения, организацией медицинских услуг и условиями, созданными для детей. Были обсуждены проводимые в диспансере работы по обновлению, а также меры по повышению качества диагностических и лечебных услуг.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев выразил Лейле Алиевой благодарность за поддержку проектов, реализуемых в нашей стране в области охраны здоровья детей.

