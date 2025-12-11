В Будапеште состоялась 3-е заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога

БАКУ /Trend/ - 11 декабря 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках визита в Венгрию встретился с министром иностранных дел и внешней торговли этой страны Петером Сийярто.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

После встречи министров один на один состоялось третье заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога с участием делегаций обеих сторон.

В ходе заседания были подробно обсуждены состояние существующего сотрудничества между двумя странами, реализуемые совместные проекты, а также перспективы будущего взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. Отмечено, что отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются в духе дружбы, сотрудничества и расширенного стратегического партнёрства, и регулярные контакты на уровне глав государств и правительств, взаимные визиты на высоком уровне и устойчивый политический диалог играют важную роль в углублении связей.

Была рассмотрена динамика развития сотрудничества в области двусторонней торговли и инвестиций за последние 30 лет. Было подчеркнуто, что для полного раскрытия потенциала экономического партнёрства необходимо повысить совместные усилия, и в этом контексте отмечено значение заседаний совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан–Венгрия. Обсуждены новые возможности партнёрства в области традиционной и возобновляемой энергетики, производства, фармацевтики, охраны окружающей среды, цифровизации, транспорта и логистики. С удовлетворением отмечены инвестиции Венгрии в энергетический сектор Азербайджана и её роль в этой сфере. Выражено удовлетворение сотрудничеством в гуманитарной сфере, высоко оценены стипендиальные программы для азербайджанских и венгерских студентов, подчеркнуто значение расширения сотрудничества между ведущими университетами двух стран и создания центров языка и культуры на взаимной основе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международного сотрудничества и региональной безопасности. С удовлетворением отмечено существующее тесное и конструктивное взаимодействие между Азербайджаном и Венгрией в рамках ООН, ряда европейских институтов и Организации тюркских государств. Особо подчеркнут вклад Венгрии в укрепление Организации тюркских государств и тюркского мира в целом. Выражена благодарность за взаимную поддержку в международных организациях и при продвижении кандидатур двух государств.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о шагах, предпринятых на пути установления мира и межгосударственных отношений с Арменией. Отмечено, что договорённости, достигнутые на историческом Вашингтонском саммите в августе текущего года, стали важным этапом на пути к миру. Одновременно было подчеркнуто, что для подписания окончательного мирного соглашения необходимо устранение Арменией на конституционном уровне территориальных притязаний к Азербайджану.

Во время встречи было также рассказано о масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобождённых от оккупации территориях. Высоко оценено участие венгерской стороны в восстановлении села Солтанлы Джебраильского района и других проектах.

Было обращено внимание на то, что минная опасность создаёт серьёзные препятствия для процессов восстановления и безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Затем министры подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и министерством энергетики Венгрии, а также протокол третьего заседания Азербайджано-венгерского стратегического диалога.

В ходе совместной пресс-конференции, состоявшейся в конце заседания, министры сделали заявления по итогам встречи и ответили на вопросы представителей СМИ.

