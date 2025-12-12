Планируется визит делегации Торговой палаты США в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США обсудили потенциальные направления сотрудничества в энергетическом секторе.

Как сообщает Trend, министр энергетики Парвиз Шахбазов поделился публикацией об этом в своем аккаунте в X.

«Мы с вице-президентом Торговой палаты США Дженнифер Миель и ведущими энергетическими компаниями обменялись мнениями по проектам нашей энергетической повестки дня и потенциальным направлениям сотрудничества. Торговая палата заинтересована в расширении энергетического сотрудничества, и с этой целью в феврале следующего года планируется визит делегации в нашу страну», — говорится в публикации.

