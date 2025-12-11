Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Британская компания примет участие в повышении энергоэффективности водохозяйственных объектов в Азербайджане

Зеленая экономика Материалы 11 декабря 2025 17:39 (UTC +04:00)
Британская компания примет участие в повышении энергоэффективности водохозяйственных объектов в Азербайджане
Фото: SOCAR Green

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Green, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, и британская компания Rapid Solutions подписали соглашение о повышении энергоэффективности объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Green, соглашение было подписано во время мероприятия Green Energy Event, проходившего в рамках визита торгового представителя Великобритании в Азербайджан и Центральную Азию.

Отмечается, что соглашение подписали генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев и директор Rapid Solutions Говард Лин.

Сотрудничество будет включать технический анализ, оценку энергопотребления и внедрение мер по повышению эффективности, что отражает приоритеты SOCAR Green в области устойчивого развития и операционного совершенства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости