Британская компания примет участие в повышении энергоэффективности водохозяйственных объектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Green, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, и британская компания Rapid Solutions подписали соглашение о повышении энергоэффективности объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Green, соглашение было подписано во время мероприятия Green Energy Event, проходившего в рамках визита торгового представителя Великобритании в Азербайджан и Центральную Азию.

Отмечается, что соглашение подписали генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев и директор Rapid Solutions Говард Лин.

Сотрудничество будет включать технический анализ, оценку энергопотребления и внедрение мер по повышению эффективности, что отражает приоритеты SOCAR Green в области устойчивого развития и операционного совершенства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!