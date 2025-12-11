В Азербайджане создается единая информационная система в сфере судебной экспертизы

БАКУ /Trend/ - Будут обеспечены организация деятельности единой информационной системы в сфере судебной экспертизы, интеграция в эту систему соответствующих государственных информационных систем и ресурсов государственных органов (учреждений).

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в «Концепции развития сферы судебной экспертизы на 2026-2030 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

С учетом прогрессивного международного опыта цифровизации судебной экспертизы планируется сформировать нормативно-правовую базу, изучить потребности судебно-экспертных подразделений в соответствующих информационных ресурсах и проанализировать возможности электронных ресурсов соответствующих учреждений в этом направлении, сформировать соответствующую информационную систему, поэтапно внедрить эффективную интеграцию данных, осуществлять судебную экспертизу через информационную систему, тем самым облегчая сбор, хранение и анализ данных, ускоряя и повышая эффективность организации экспертной службы, а также обмен информацией между судебно-экспертными подразделениями государственных органов (учреждений) через соответствующие государственные информационные системы и ресурсы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!