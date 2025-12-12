Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Сегодня - 22 года со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Гейдар Алиев был политиком с большой буквы, он был ведущей фигурой в региональной политике и пользовался огромным авторитетом и у своего народа, и на международной политической арене.

Светлая память общенационального лидера с большим уважением чтится как в Азербайджане, так и за рубежом.

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в Нахчыване. Он получил специальное высшее образование в Ленинграде, а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. В июле 1969 года на пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджанской ССР Гейдар Алиев был избран его первым секретарем. Избранный в декабре 1982 года членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза Гейдар Алиев был назначен первым заместителем председателя Совета министров СССР, являлся одним из руководителей СССР. В октябре 1987 года в знак протеста против политики, проводимой Политбюро ЦК КПСС и генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной советскими войсками в Баку 20 января 1990 года, на следующий день Гейдар Алиев выступил с заявлением в представительстве Азербайджана в Москве и потребовал наказания организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Карабахе острой конфликтной ситуацией он покинул в июле 1991 года ряды Коммунистической партии Советского Союза. Вернувшись в Азербайджан в июле 1990 года, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, и в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. В 1992 году Гейдар Алиев был избран председателем партии "Ени Азербайджан" на учредительном съезде партии в Нахчыване.

Возвращение Гейдара Алиева к власти в 1993 году по воле народа стало переломным моментом в истории Азербайджана. В самый тяжелый для страны период он взял на себя ответственность за её будущее, выведя из политического хаоса и экономической разрухи. Гейдар Алиев сумел нормализовать ситуацию в стране, предотвратить гражданское противостояние и направить страну по пути развития и прогресса.

Именно благодаря Гейдару Алиеву был подписан исторический "Контракт века", который стал основой для реализации масштабной нефтяной стратегии, заложившей фундамент стремительного экономического роста. В своей инаугурационной речи в 1998 году великий лидер заявил: "Мы хотим, чтобы в ХХI век Азербайджан вступил как мощное, независимое государство. Мы хотим создать более счастливую жизнь для будущих поколений. Азербайджан будет развиваться как свободная демократическая страна, и в том месте, где Европа сливается с Азией, сыграет свою историческую роль".

Сегодня Азербайджан — это сильное, авторитетное и по-настоящему независимое государство. На фундаменте, заложенном великим лидером, Президент Ильхам Алиев написал беспрецедентную историю успеха Азербайджана. Страна избавилась от бедности, выстроила мощную экономику, сформировала профессиональную армию и укрепила свой международный авторитет, став игроком, с которым считаются на мировой арене.

Мы, народ-победитель, живем в свободной, стабильной и процветающей стране — именно такой, о какой мечтал великий лидер Гейдар Алиев.