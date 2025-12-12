Узбекистан планирует объявить 2027 год Годом превентивной дипломатии - Мирзиёев

ТАШКЕНТ /Trend/ – В ходе председательства в Движении неприсоединения Узбекистан планирует объявить 2027 год Годом превентивной дипломатии в целях поддержки усилий по урегулированию конфликтов в интересах будущих поколений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

По словам Президента, в рамках данной инициативы предполагается принятие программы мероприятий, включающей проведение международных конференций и форумов, а также обмен парламентскими, общественными и молодежными делегациями.

"В качестве ключевых приоритетов предстоящего председательства Узбекистана в Движении неприсоединения мы намерены определить поощрение глобального движения в поддержку культуры мира и ненасилия, укрепление доверия между государствами на основе политического диалога, а также содействие формированию атмосферы терпимости, взаимопонимания и солидарности в мире", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что Узбекистан рассчитывает на активное участие и практическую реализацию данной инициативы профильными институтами ООН, включая Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде.

Напомним, что Узбекистан планирует председательствовать в Движении неприсоединения в 2027–2029 годах. Страна присоединилась к этой международной организации, объединяющей 120 государств на принципах неучастия в военных блоках, в 1992 году.