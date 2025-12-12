Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября 2025 года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 782,4 тысячи человек, из которых 865,7 тысячи работали в государственном секторе экономики и 916,7 тысячи - в частном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По информации, 18,8% наемных работников были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,1% - в образовании, 14% - в промышленности, 8,6% - в здравоохранении и социальном обеспечении населения, 6,7% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении и обороне, а также в системе социального обеспечения, 4,5% - в транспортно-складском хозяйстве, 4,0% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности и 14,3% - в других секторах экономики.

В январе-октябре 2025 года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников, занятых в экономике страны, увеличилась на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1086,3 маната. Более высокая средняя месячная номинальная заработная плата наблюдалась в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информационно-коммуникационных технологиях, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в транспортном и складском секторах экономики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!