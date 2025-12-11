Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере анимации и игровой индустрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Центр развития культурных и креативных индустрий (Yaradıcı Mərkəz), Тюркская ассоциация анимации (ATA) и Узбекская креативная ассоциация (UzCA) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие анимации и игровой индустрии, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Подписанный меморандум рассматривается как важный стратегический шаг для укрепления творческих секторов Азербайджана и Узбекистана. Документ предусматривает создание новых возможностей в сферах анимации и видеоигр, поддержку подготовки специалистов, реализацию совместных проектов и стимулирование устойчивого развития креативных индустрий регионального масштаба.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в разработке совместных анимационных и игровых проектов, организации обучающих и менторских программ, поддержке молодых талантов, а также в расширении творческого взаимодействия на региональном и международном уровнях.

Ожидается, что это партнерство внесет значимый вклад в развитие молодых кадров, появление новых проектов в индустрии анимации и игр, а также в укрепление творческих связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Меморандум рассчитан на три года и может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Это сотрудничество станет серьёзным стимулом для формирования новой экосистемы в сфере креативных индустрий региона.

