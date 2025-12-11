Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)

ИКТ Материалы 11 декабря 2025 19:34 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча заместителя министра цифрового развития и транспорта Самира Мамедова и торгового представителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане и Центральной Азии лорда Джона Олдердейса, находящегося с визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Торговому представителю была предоставлена ​​подробная информация об инвестициях в транспортно-коммуникационную инфраструктуру страны и проектах, реализованных за последние 20 лет. Отмечено, что в результате активного сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии, а также с другими странами, расположенными на Среднем коридоре, объем перевозок по этому коридору за последние годы увеличился в несколько раз.

На встрече была предоставлена ​​информация о проделанной работе по строительству Зангезурского коридора, и было отмечено, что проект будет способствовать диверсификации региональных коммуникаций, а также поддержке устойчивого мира и процветания в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о приоритетных направлениях деятельности в рамках программы партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством, включая перспективы совместной деятельности в области авиационного и железнодорожного транспорта, искусственного интеллекта, кибербезопасности и развития человеческого капитала с использованием цифровых знаний и навыков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости