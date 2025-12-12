Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2025 14:19 (UTC +04:00)
Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Фото: Государственная служба безопасности Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По случаю 22-й годовщины со дня кончины почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, основателя и спасителя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы с глубоким уважением почтили светлую память великого лидера в Аллее почетного захоронения, были возложены цветы на могилы гениальной личности Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как передает Trend, об этом сообщили в Службе государственной безопасности.

Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости