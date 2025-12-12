Азербайджан и Туркменистан демонстрируют приверженность принципам Движения неприсоединения - премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Туркменистан являются членами Движения неприсоединения, второй по величине международной организации после ООН. Оба государства последовательно демонстрируют свою приверженность основным принципам Движения.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на пленарном заседании международного форума, посвященного «Году международного мира и доверия (2025)», Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, проходящего в Ашхабаде.

Премьер-министр отметил, что оба государства играют важную роль в содействии конструктивному диалогу, взаимопониманию и солидарности между государствами-членами: «В ходе нашего председательства в Движении в 2019–2023 годах, помимо эффективной координации деятельности организации, мы выдвинули ряд важных проектов, направленных на расширение гуманитарного сотрудничества, укрепление институционального потенциала Движения и повышение его роли и политического значения на международной арене».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!