БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) приостановил деятельность электронной платежной организации - ООО Paysis.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк.

"Согласно официальному заявлению Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, возбуждено уголовное дело против ООО Paysis и его руководителя, а также обвиняемых лиц по уголовному делу об организации азартных игр с использованием интернет-информационных ресурсов и связанных с этим незаконных действиях. Уголовное дело передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

До вступления в силу решения суда по итогам уголовного дела руководствуясь статьей 63.1 Закона Азербайджанской Республики «О платежных услугах и платежных системах» Центральный банк Азербайджанской Республики дал указание ООО Paysis приостановить все платежные услуги, предоставляемые в рамках его лицензии (за исключением операций по возврату средств пользователей платежных услуг)", - подчеркивается в заявлении.

