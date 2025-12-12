Азербайджано-туркменские отношения достигли качественно нового уровня стратегического партнерства – Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Взаимные визиты и встречи лидеров Азербайджана и Туркменистана в этом году открыли новую страницу в двусторонних отношениях, подняв их на качественно новый уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на пленарном заседании международного форума, посвященного «Году международного мира и доверия (2025)», Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, проходящего в Ашхабаде.

А.Асадов сказал, что Азербайджан и Туркменистан традиционно связывают дружеские и братские отношения, основанные на глубоких исторических корнях, духовных и культурных ценностях.

По словам премьер-министра, в последние годы двусторонние отношения Азербайджана и Туркменистана прошли путь динамичного развития. Взаимные визиты и встречи лидеров двух стран в этом году открыли новую страницу в двусторонних отношениях, подняв их на качественно новый уровень стратегического партнерства.

«Визит Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича в Азербайджан в июле этого года внес беспрецедентный вклад в развитие азербайджано-туркменских отношений. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также совершил в этом году рабочий визит в Туркменистан и принял участие в трехсторонней встрече высокого уровня с участием Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Это мероприятие стало важной платформой для расширения регионального сотрудничества и укрепления многостороннего взаимодействия», - отметил А.Асадов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!