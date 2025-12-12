Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Италией

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года объём товарооборота между Азербайджаном и Италией составил 10,6 миллиарда долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 984 миллиона долларов, или на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчётный период товарооборот с Италией составил 25,83% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 1-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчётный период.

В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал в Италию продукции на сумму 10,1 миллиона долларов. Это на 1 миллиард долларов, или 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период из Италии в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 407,9 миллиона долларов США, что на 35 миллионов долларов США, или на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 40,862 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США, или на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 21,637 миллиарда долларов США составил экспорт, а 19,225 миллиарда долларов США – импорт. За последний год экспорт сократился на 1,1 миллиарда долларов США, или на 4,9%, а импорт увеличился на 2,6 миллиарда долларов США, или на 15,6%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,412 миллиарда долларов США, что на 3,7 миллиарда долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.