БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Али Асадов представит Азербайджан на мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщает Trend, это обсуждалось в ходе телефонного разговора Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана и пожелал успехов братской стране.

Отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев сказал, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в этих мероприятиях примет участие Премьер-министр Азербайджана.

