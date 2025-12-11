Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Али Асадов представит Азербайджан на мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана

Политика Материалы 11 декабря 2025 13:46 (UTC +04:00)
Али Асадов представит Азербайджан на мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Али Асадов представит Азербайджан на мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщает Trend, это обсуждалось в ходе телефонного разговора Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана и пожелал успехов братской стране.

Отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев сказал, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в этих мероприятиях примет участие Премьер-министр Азербайджана.

