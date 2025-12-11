Стратегический план партнерства ЕС и Армении направлен на легитимизацию претензий Армении - Азер Гараев

БАКУ/Trend/ - После 6-го заседания Совета партнерства ЕС–Армения, состоявшегося 2 декабря в Брюсселе, был представлен «Стратегический план партнерства Европейского союза и Армении» как рамочный документ для Южного Кавказа на следующие семь лет. Однако содержание документа показывает, что Европейский союз скорее предпочитает односторонний политический подход, а не нейтральную посредническую роль в регионе.

Об этом в интервью Trend заявил политолог Азер Гараев.

Он отметил, что структура и акцент документа отражают тенденцию, направленную на легитимизацию претензий Армении, а не региональных реалий.

"Это не только нарушение дипломатического баланса, но и шаг политической избирательности Брюсселя, который может серьезно повлиять на чувствительную динамику постконфликтного периода. Использование в документе фразы "карабахские армяне, ставшие беженцами после военных действий Азербайджана" является явным искажением фактов. Согласно заявлениям международных организаций, включая Международного комитета красного креста, уход этих людей из региона был полностью добровольным и произошел после того, как они отказались от предложенного Азербайджаном процесса реинтеграции. Представление этих лиц как "беженцев" создает почву для возможных манипуляций в правовой плоскости в будущем. Таким образом, документ ЕС опирается не на реалии постконфликтного периода, а на политический нарратив Армении", - заявил А. Гараев.

Политолог отметил, что в документе особо подчеркивается поддержка полного, немедленного и эффективного исполнения всех соответствующих решений Международного суда справедливости со стороны ЕС. Основная проблема заключается в том, что учитываются только претензии Армении, тогда как законные юридические требования, предъявленные Азербайджаном к противоположной стороне, полностью игнорируются.

"Однако мирное соглашение, подписанное в Вашингтоне, предусматривает прямое урегулирование этих вопросов между двумя странами. Документ ЕС нарушает этот сбалансированный правовой механизм и увеличивает риск вмешательства третьих лиц в правовую основу конфликта.

То, что в документе ЕС лица, осужденные азербайджанскими судами за преступления против человечности и военные преступления, представлены как "пленные", является очередным абсурдным и откровенно политизированным примером манипуляции. Такой подход не соответствует ни юридической логике, ни нормам международного гуманитарного права. Такое искажение представляет собой не только политизацию судебных решений, но и неуважительное отношение к правам жертв", - заявил он.

По его словам, в документе предоставляется сильная политическая поддержка инициативе Армении по "мирному пересечению", лишенной консенсуса в регионе, тогда как проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), согласованный на саммите в Вашингтоне 8 августа и обладающий реальной международной легитимностью, даже не упоминается, что не является случайностью.

"Это показывает, что ЕС определяет повестку дня в сфере транспортно-коммуникационного сотрудничества в регионе не на основе объективных экономических факторов, а исходя из политических симпатий. Именно отсюда возникают вопросы относительно намерений Армении выполнять свои обязательства. Седьмой пункт мирного соглашения запрещает размещение третьей стороны с военными или наблюдательными силами на границе между Азербайджаном и Арменией. Тем не менее, документ ЕС объявляет приоритетом обеспечение продолжения и повышения оперативности наблюдателей Миссии Европейского Союза в Армении (EUMA). Деятельность EUMA уже перестала быть просто мониторингом и превратилась в инструмент, используемый в политических аргументах Армении. Это создает новый источник напряженности в регионе и не способствует мирному процессу", - сказал политолог.

А. Гараев подчеркнул, что документ ЕС-Армения декларативно говорит о региональной стабильности, но по сути ослабляет позитивную динамику, сложившуюся в постконфликтный период, и усложняет мирный процесс.

"Документ адаптирован не к существующим реалиям, а к политическим ожиданиям Армении, что противоречит духу соглашений, достигнутых в Вашингтоне. Устойчивый мир на Южном Кавказе возможен только на платформе, которая является сбалансированной, основанной на фактах и уважает суверенные права сторон. Азербайджан продемонстрировал свою приверженность этому процессу. Сейчас как ЕС, так и Армения должны устранить искажения в документе и вернуться к реальной повестке сотрудничества, которая продвигает регион вперед, а не тянет назад", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!