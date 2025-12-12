АБР представил прогноз развития экономики в Азербайджане к 2040 году

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Азиатского прогноза развития водных ресурсов (AWDO) 2025, опубликованного Азиатским банком развития (АБР), прогнозируются разные темпы роста населения, урбанизации и экономического производства стран региона к 2040 году, сообщает Trend.

Отмечается, что в отношении Азербайджана ожидается рост населения до 6,7% от уровня 2025 года, ускорение урбанизации до 17%, рост промышленного производства до 23,8% и особенно значительный рост сельского хозяйства - до 154,8% от уровня 2023 года.

"Касательно Грузии прогнозируется сокращение населения до 1,9%, рост урбанизации до 15,4%, рост промышленного производства до 103,4% и сокращение сельскохозяйственного производства до 9,8%. По Казахстану ожидается увеличение населения до 16,5%, рост урбанизации до 11,2%, умеренный рост промышленного производства до 8,3% и увеличение сельского хозяйства до 1,5%. По Узбекистану прогнозируется наибольший рост населения — до 24,6%, урбанизация увеличится до 10,7%, однако промышленное производство снизится до 7%, а сельское хозяйство останется на уровне 1,6% от показателей 2023 года", - говорится в информации.