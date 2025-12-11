В Японии исследуются палеоантропологические образцы из Азыхской пещеры

БАКУ /Trend/ - В 2025 году международная палеолитическая археологическая экспедиция под руководством Азада Зейналова провела исследования в Азыхской пещере, расположенной в Ходжавендском районе. Исследования проводились в рамках соглашения, подписанного с Орхусским университетом в 2023 году. Главной целью проведенных в этом году исследований было уточнение стратиграфии примерно 15 метров отложений в пещере; отбор проб из всех слоев различными методами и получение биомаркеров для анализа отложений. В результате для анализа было взято более 300 проб весом более 100 килограммов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана по итогам 2025 года.

Отмечается, что международная экспедиция под руководством Азада Зейналова провела исследования в пещере Таглар в рамках соглашения, подписанного с Токийским университетом в 2023 году. Главным результатом исследований этого года можно считать обнаружение палеоантропологических останков впервые с 1968 года. Предполагается, что это останки неандертальца, датируемые возрастом около 80 тысяч лет, и в настоящее время они исследуются в Японии. Также впервые была точно определена граница между слоями II и III по стратиграфии, обнаружены более древние слои, относящиеся к среднему палеолиту, у входа в пещеру, и взято более 20 образцов для радиоуглеродного и ОSL-анализа. В августе 2025 года азербайджано-немецкая академическая исследовательская группа также провела исследования в Азыхской пещере. Помимо входа в Азых 2, в этом году раскопки проводились в слоях II и V у главного входа Азых 1. Образцы для археометрического и микроскопического анализа были взяты как из Азых 2, так и из Азых 1.

Образцы были взяты из осадочных слоев для анализа методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) в целях стратиграфическо-хронологических исследований, а также для геоморфологического и микроморфологического анализа в целях изучения палеоэкосистем и отправлены в Германию, Норвегию и Данию, отмечается в отчете.

