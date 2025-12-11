Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном (ФОТО)

Политика Материалы 11 декабря 2025 17:25 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 11 декабря находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

А.Асадов передал главе Туркменистана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его поздравления по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета этой страны.

Выразив благодарность за приветствия и поздравления Президента Ильхама Алиева, Сердар Бердымухамедов попросил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.

На встрече был подчеркнут высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, а также обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.

