В историко-культурном заповеднике Кешикчидаг обнаружен древний курган

БАКУ /Trend/ - На территории Государственного историко-культурного заповедника Кешикчидаг, в местности, называемой Йовшанлыдере, в Джейранчоле были проведены археологические раскопки под руководством Шамиля Наджафова.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Института археологии и антропологии.

Согласно отчету, в ходе проведенных в этом году исследований впервые на территории заповедника был обнаружен и раскопан курган, датируемый средним бронзовым веком. Это доказывает, что курганные погребения в этом районе появились ещё в период среднего бронзового века.

