Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в села Бадара, Баллыджа и Шушакенд Ходжалинского района (ФОТО)

Общество Материалы 11 декабря 2025 13:51 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
ХОДЖАЛЫ/Trend/ - 11 декабря из Агдама в села Бадара, Баллыджа и Шушакенд Ходжалинского района была отправлена еще одна группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, на данном этапе в Бадару переселяются 6 семей (18 человек), в село Баллыджа — 9 семей (38 человек), а в Шушакенд — 14 семей (51 человек). Это семьи, ранее временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом, в село Шушакенд обеспечено возвращение 341 человека - 93 семьи, в село Баллыджа - 1054 человек - 237 семей, в село Бадара - 154 человек - 43 семьи.

Процесс переселения осуществляется в сотрудничестве с соответствующими государственными ведомствами в рамках I Государственной программы Великого возвращения.

Бывшие вынужденные переселенцы, испытывающие радость возвращения в родные края и завершения многолетней тоски, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за проявленное внимание и заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

