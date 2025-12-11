Состоялось очередное заседание Оргкомитета в связи с подготовкой к WUF13 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением XIII сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как сообщает Trend, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев, открывая заседание, подчеркнул, что в утверждённой Президентом Ильхамом Алиевым национальной стратегии развития Азербайджана градостроительная деятельность является одним из приоритетных направлений. Он отметил, что современные подходы, сформированные в этой сфере в нашей стране, способствуют укреплению экономической устойчивости, повышению социального благосостояния и обеспечению эффективной адаптации к изменениям климата.

Самир Нуриев подчеркнул, что широкомасштабные восстановительные и строительные работы, проведенные за последние пять лет, в частности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, показывают стратегическое видение азербайджанского государства в сфере градостроительства, свидетельствуют о том, что оно руководствуется принципами системного планирования, и наглядно демонстрируют высокий потенциал реализации. Он сказал, что стремительные восстановительные и созидательные работы, осуществляемые в Азербайджане в постконфликтный период, сформировали новую модель развития.

Председатель Оргкомитета заявил, что эти достижения повысили интерес к опыту Азербайджана на международном уровне, снискали нашей стране репутацию надежного партнера в этой области. Он сказал, что проведение WUF13 в Баку в 2026 году является наглядным свидетельством вклада Азербайджана в международные градостроительные процессы, его политики в сфере устойчивого развития и высокого доверия, которое страна завоевала как надежный партнер.

Подчеркнув, что подготовка к WUF13 находится в центре непосредственного внимания главы государства, Самир Нуриев отметил работу, проделанную в рамках подготовки к этому мероприятию со времени первого заседания.

Затем были заслушаны доклады членов Организационного комитета о ходе общего процесса подготовки, работе, проделанной в субстантивной, коммуникационной, организационно-логистической сферах, других вопросах, стоящих в повестке дня.

В заключение заседания председатель Оргкомитета, в соответствии с задачей, поставленной Президентом Азербайджанской Республики по организации и проведению этого престижного мероприятия на высоком уровне, дал поручения, связанные с процессом подготовки к WUF13, в том числе выполнением Плана действий и другими вопросами.

