Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 12 декабря 2025 10:50 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также почтили память спутницы жизни Великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

Новость обновляется

