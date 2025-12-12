Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Токаев отметил важность развития ТМТМ

Казахстан Материалы 12 декабря 2025 10:47 (UTC +04:00)
Токаев отметил важность развития ТМТМ
Фото: Акорда

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА/Trend/ - Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

По словам Президента, страны Центральной Азии активно наращивают свой транзитно-транспортный потенциал, который призван укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом.

"Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания бесшовной транспортной системы. Активно участвуем в разработке комплексной стратегии развития транспортной системы в Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов", - сказал Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что совместными усилиями страны региона смогут сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всего региона.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости