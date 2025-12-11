В Баку проходит мероприятие для представителей медиа по госстандартам ИИ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Академии искусственного интеллекта в Баку проходит мероприятие для представителей медиа под названием "Информирование представителей медиа о стандартах искусственного интеллекта".

Как сообщает Trend, мероприятие организовано совместно Национальным центром искусственного интеллекта, входящим в состав холдинга AZCON, и Министерством цифрового развития и транспорта.

Цель мероприятия - разъяснить недавно принятые государственные стандарты искусственного интеллекта для медиа-сектора и донести ключевые моменты их применения.

Мероприятие, рассчитанное на журналистов, редакторов и PR-специалистов, предоставит информацию об общей структуре стандартов, роли Азербайджана в международном процессе стандартизации и направлениях их внедрения в местной экосистеме.

