Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 декабря, в день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководство Министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны.

Отмечено, что были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.

Затем руководство министерства возложило цветы на могилу выдающегося ученого, офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, почтило ее светлую память.

